Антон Алиханов: Никаких рубок аллей не будет

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В Калининградской области не планируется вырубка придорожных аллей. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«Возможны только вырубки отдельных аварийных (гнилых, больных) деревьев, которые угрожают упасть. С учетом того, что причиной смертельных ДТП изначально становятся не деревья, а нарушение скоростного режима или алкогольное опьянение водителя, приняли решение рассматривать эти ситуации на комиссии по безопасности дорожного движения», - написал губернатор.

Алиханов также заявил, что дал указание муниципалитетам забирать деревья для собственных нужд после рубки, чтобы исключить заинтересованность исполнителей контракта на вырубку аварийных деревьев в рубке качественной древесины.

«Там, где у нас проходят большие реконструкции, например на Полесской трассе от Гурьевска, уже высаживаются новые аллеи на нормативном расстоянии от дороги. Новые аллеи будем высаживать и дальше, сохраняя изюминку калининградских пейзажей», - заявил глава региона.

Напомним, на прошлой неделе министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина заявила, что в этом году деревья вырубят на 11-ти трассах. О необходимости вырубать деревья вдоль дорог неоднократно заявляли и в региональной Госавтоинспекции.