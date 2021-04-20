Историк моды Александр Васильев рассказал на Первом канале о «Тильзит-театре» в Советске

Александр Васильев в костюмерной театра в Советске. Фото: Первый канал

Историк моды и телеведущий «Модного приговора» Александр Васильев в очередном выпуске передачи, 19 апреля, рассказал о «Тильзит-театре» — Калининградском областном театре юного зрителя «Молодежный» города Советска.

Искусствовед побывал в старинном здании и на камеру провел небольшую экскурсию.

- Зрительный зал «Тильзит-театра» один из самых маленьких в России. Но здесь есть два яруса. Подковообразные, они были перестроены еще в 1930-е годы. А первоначальная постройка датирована 1892 годом, - рассказывает историк моды и упоминает серьезный пожар в театре, который уничтожил богатое убранство, но пощадил общую конструкцию зала и сцены.

Историк показал зрителям зрительный зал старинного театра. Фото: Первый канал

Интересно, что сцена «Тильзит-театра» оборудована даже вращающимся кругом.

- Такие круги существуют в большинстве академических театров. А этот театр провинциальный, не академический. Однако, даже на этой сцене некогда шли оперы и балеты! – отмечает ведущий.

Заглянул Александр Васильев и в костюмерную театра. Там он прошел мимо вешалок с костюмами и, конечно, не мог не осмотреть некоторые наряды.

- Ранее в этом театре было много списанных костюмов даже из московских театров, включая Большой и Театр Моссовета. Говорят, что здесь хранились костюмы Любови Орловой, - рассказывает Александр Васильев и показывает бархатное платье в золотой вышивкой, которая напоминает нам о костюмах довоенного периода. – Старые костюмы иногда передаривают в другие театры: в народные, детские, школьные.

Ранее в этой исторической рубрике Александр Васильев рассказывал о Зеленоградске, Черняховске и их достопримечательностях. В бывшем Инстербурге, он, например, побывал в здании театра, построенного в конце XIX века в викторианском стиле и заглянул в гримерку, в которой некогда гримировалась Любовь Орлова.