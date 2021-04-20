Больше, чем вся областная дума: депутат горсовета Калининграда заработал 484 миллиона рублей

Валерий Макаров. Фото: Горсовет Калининграда

Депутаты городского совета Калининграда опубликовали сведения о доходах и имуществе за 2020 год. Рейтинг снова возглавил Валерий Макаров. Его доход составил 484 миллиона 450 тысяч рублей. Примечательно, что эта сумма больше, чем доходы всех депутатов Калининградской областной думы вместе взятых - они набрали только 385 миллионов.

Вторым в горсовете вновь стал Евгений Верхолаз, чье состояние увеличилось на 213 миллионов рублей (в 2019-м было больше - 271 миллион ). Тройку лидеров замыкает Сергей Максименков, сумевший заработать 153 миллиона.

Председатель горсовета Андрей Кропоткин указал доход в 2,4 миллиона рублей - на 243 тысячи больше, чем было годом ранее.

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