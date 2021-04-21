Министр сообщил, когда состоится первая турпоездка на паровозе в Калининградской области

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О планах запустить в Калининградской области необычный туристический железнодорожный маршрут стало известно в начале апреля. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Во вторник чиновник сообщил на своей странице в Instagram о том, что реализация проекта продолжается.

«Паровоз должен прийти в область в конце след недели. Тестовая поездка состоится в первой декаде мая», - написал Ермак.

Откуда именно доставят паровоз, министр не уточнил.