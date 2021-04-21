Видео с места взрыва газа на улице Леонова в Калининграде: осколки разбросало на 30 метров от дома

Взрыв газа произошел сегодня, 21 апреля, в квартире первого этажа доме №34А на улице Леонова в Калининграде. Пожарные эвакуировали 30 человек, пострадал хозяин квартиры. В тяжелом состоянии его доставили в Центральную городскую клиническую больницу.

Известно, что пострадавшего зовут Александр Орлов, он работал таксистом. В момент взрыва мужчина находился в квартире один.

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Хлопок был настолько сильный, что окна из квартиры на первом этаже вынесло с обеих сторон дома. Осколки стекла разбросало в радиусе 30 метров. (подробности)