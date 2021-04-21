На стройке онкоцентра в Калининграде упал кран

. Фото: Александр КАТЕРУША

Строительный кран, работающий на возведении онкоцентра в поселке Родники под Калининградом, упал сегодня днем. ЧП произошло во время перемещения техники.

- Кран наклонился и уткнулся стрелой в землю. Никто из людей не пострадал, - сообщил порталу klops.ru руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. - Техника и сам строительный объект повреждений не получили.

Поднять кран и вернуть его в строй строители рассчитывают до конца сегодняшнего дня.

Отметим, что в ноябре в строящемся онкоцентре произошло «проседание части плиты» (так описали инцидент строители) площадью около 100 квадратным метров. Причиной стал бракованный элемент в опалубке.

Готовность онкоцентра на сегодняшний день составляет около 45%. Ежедневно на объекте трудятся более 230 человек.