В Калининграде пройдет встреча с писательницей и телеведущей Татьяной Устиновой

Татьяна Устинова встретится с калининградцами в воскресенье, 25 апреля. Фото: Борис КУДРЯВОВ

25 апреля в Калининградской областной научной библиотеке состоится творческая встреча с российской писательницей, телеведущей, обладательницей «ТЭФИ», лауреатом литературных премий Татьяной Устиновой.

- Татьяна Устинова – одна из самых тиражных российских авторов, работающих в жанре детектива, а также сценарист, активно работающий над экранизациями своих романов. По ее сценариям сняты десятки фильмов и сериалов: «Всегда говори "всегда"», «Богиня прайм тайма» и другие, - рассказывают организаторы встречи.

Начало встречи – в 18.30. Вход свободный. Необходимо пройти регистрацию.

Добавим, 23 апреля на площадке Калининградской областной научной библиотеки пройдет встреча с писателем и литературоведом Павлом Басинским. Он станет участником Всероссийской акции "Библионочь-2021".