С мая врачи кардиоцентра Калининграда возобновляют выездные приемы в муниципалитетах

Специалисты кардиоцентра Калининграда возобновляют выездные консультации в муниципалитетах региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С мая возобновляются выездные приемы специалистов Центра высоких медицинских технологий Калининграда (кардиоцентр) в медицинских учреждения области. Об этом рассказали в пресс-службе Центра.

- В мае состоятся выездные консультации в Черняховске и Балтийске, - прокомментировали предстоящую работу медики. - 14 мая – в Черняховской центральной районной больнице, а 21 мая – в Балтийске.

В центре отметили, что консультировать будет и кардиолог, и аритмолог (как правило, это один врач). Начала консультаций специалистов – в 11.00.

- О получении направления на консультацию пациентам нужно уточнить у лечащего врача поликлиники муниципалитета, - подчеркнули в Центре.

График консультаций, с которым уже можно познакомиться, специалистами Центра согласован с региональным минздравом.

Выездные консультации были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Постепенно плановая работа, в том числе и с пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений возвращается в обычный режим.