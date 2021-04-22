Пса Босю из расселенной комендатуры №6 заберут в приют

Брошенный пес Бося Фото: Иван МАРКОВ

Пса Босю, брошенного хозяевами после расселения дома №10-12 по улице Транспортной (здание бывшей комендатуры №6) заберут в приют. Об этом в среду 21 апреля сообщили активисты реабилитационного центра для бездомных животных «Славянское».

- Срочно нужен новый вольер, - написали в группе «Славянского». - Приняли решение забрать на доживание уже всем известного Босю из расселенного дома с улицы Транспортной. Ему некуда идти, да и желающих не нашлось приютить немаленького возрастного пса. Мест в приюте нет! Но есть место, чтобы построить еще один новый вольер внутри здания. Стоимость материала и работы 16-17 тысяч рублей. Будем признательны любой помощи: из материалов нужен кирпич, металлическая труба квадратная 2/5, сетка металлическая, цемент. А также средства для оплаты работы человеку, кто все это будет монтировать.

Реквизиты, по которым можно перевести финансовую помощь, размещены на стене группы по этой ссылке.

- Босю заберем или в начале следующей недели или в конце этой. Будем держать вас в курсе, - добавили зоозащитники.