Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке

Райффайзенбанк вновь снижает ставку для программы «Ипотека с господдержкой 2020» на 0.2 п.п. Теперь она составляет 5,69%. Предложение распространяется на покупку жилья в новостройке.

- Несмотря на повышение ключевой ставки, мы рады предложить нашим клиентам выгодные условия, — отметил Константин Мурашкин, руководитель отдела продаж ипотечных кредитов макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка. — Мы заинтересованы в том, чтобы дать клиентам простое решение жилищного вопроса, поэтому ипотека в Райффайзенбанке — это не только выгодные ставки, но и комфортное обслуживание в течение всего срока кредита.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны. Оставить заявку на «Ипотека с господдержкой 2020» просто на сайте или в мобильном приложении банка. Решение будет готово в течение дня и действительно ещё три месяца.

Подробнее можно узнать на raif.ru.