В Калининграде брошенного пса Босю пристроили в приют «Зоосемейка39»

Пес Бося на новом месте Фото: предоставлено очевидцем

История с псом Босей, брошенным хозяевами, благополучно завершилась. В четверг 22 апреля собаку, пережившую смерть хозяйки, забрала владелица приюта «Зоосемейка39» Ольга Остапчук.

- Меня попросили люди помочь старичку, - сообщила Ольга «Комсомолке». - Отметили под постом, вчера я увидела этот комментарий, а сегодня после работы поехала и забрала Босю к себе. Он сразу дал мне понять, что хочет быть счастливым. Дал лапу, пошел к машине. В машине ехал смирно.

Ольга рассказала, что пес пройдет курс необходимого ему лечения.

Напомним, что 21 апреля о желании забрать Босю объявила директор приюта «Славянское» Екатерина Ублинская. Для того, чтобы принять собаку, она решила построить отдельный вольер и сделала пост о сборе средств на него.

- Хорошо, что пса уже пристроили, - заявила Екатерина корреспонденту «Комсомолки». – Мы свяжемся с Ольгой и переведем все собранные деньги на содержание Боси.