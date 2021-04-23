Райффайзенбанк снижает ипотечную ставку для семей с детьми

Райффайзенбанк снижает ставку для программы «Семейная ипотека» на 0.4 п.п. Предложение распространяется на покупку квартиры для семей, в которых есть двое или более детей.

- Мы рады предоставить возможность ещё большему количеству семей с детьми приобрести квартиру своей мечты, — отметил Константин Мурашкин, руководитель отдела продаж ипотечных кредитов макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка. — На льготную ставку также могут претендовать семьи, в которых есть несовершеннолетний ребёнок с особенностями развития. Для того, чтобы получить льготы, достаточно одной справки, подтверждающей состояние здоровья особого ребёнка.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн для других регионов России.

Семьи, которые оформили ипотеку в других банках, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям. Подробнее о программе семейной ипотеки можно узнать на сайте.