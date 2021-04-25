В водном-моторном клубе «Дельфин» в Калининграде сгорел эллинг

Сообщение о пожаре поступило в субботу в 17 часов 28 минут. Как сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС по Калининградской области, на территории водно-моторного клуба «Дельфин» в поселке Шоссейном горел неэксплуатируемый двухэтажный эллинг из шлакоблоков на площади 80 кв.м.

Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частейПСЧ-3, ПСЧ-4 и ПСЧ-5 в составе 15 человек и 3 единиц техники. ЧП обошлось без пострадавших.

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