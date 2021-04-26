Первый канал начинает показ фильма «По законам военного времени», который снимали в Черняховске

Евгений Воловенко и Александр Панкратов-Черный. Фото: Александр КАТЕРУША

Первый канал объявил о премьере – продолжение детективного сериала «По законам военного времени» будут показывать, начиная с понедельника, 26 апреля. Как сообщается на сайте канала, новый сезон получил название «По законам военного времени. Победа». Покажут его в преддверии 9 Мая.

Стоит отметить, что весь этот сезон сняли в Черняховске Калининградской области, бывшем прусском Инстербурге. Собственно, действия картины и разворачиваются в этом немецком городе весной 1945 года.

Декорациями киношникам служили сохранившиеся после войны обветшалые здания. Так, одну из ключевых сцен снимали на территории инфекционной больницы в Черняховске.

- Мы снимаем военную картину и такое впечатление, что я попал в 1945 год, будто сейчас военное время. Эти полуразрушенные немецкие дома! Ну, почему нельзя их восстановить? Да что же это такое!? – возмущался во время съемок актер Александр Панкратов-Черный.

В главных ролях Евгений Воловенко, Екатерина Климов и Александр Панкратов-Черный.

26 апреля в 21:30 (Мск).