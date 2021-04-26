Снег не пугает: калининградские аграрии приступили к высадке ранних сортов картофеля

На полях Калининградской области процесс пошел! Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области аграрии приступили к севу овощей и высадке картофеля. В работе - ранние сорта. Об этом сообщают в региональном правительстве.

- В третьей декаде апреля в области наступают оптимальные сроки высадки картофеля и сева овощных культур, - пояснили специалисты. - В настоящее время высажено более 200 гектаров картофеля, что составляет 11% от планируемых к посадке площадей, посеяно около 96 гектаров овощных культур, это 9% от плана.

Всего в товаропроизводящих хозяйствах региона под овощами открытого грунта будет занято свыше одной тысячи гектаров, под картофелем – свыше двух тысяч.

В правительстве отметили, что среди основных производители картофеля в области – Гурьевский, Гвардейский, Славский и Багратионовский городские округа. В сумме на долю четырех округов приходится более 80 % всех посевных площадей этой культуры. А региональный лидер производства овощей в открытом грунте – Гурьевский округ, где овощные культуры планируется разместить на площади около 650 гектаров.