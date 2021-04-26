Топонимическая комиссия Калининграда: скверу имени Леонова быть!

Алексей Леонов не забывал Калининград: во время празднования 70-летия Калининградской области. Фото: Александр КАТЕРУША

Администрация Калининграда на своей странице в Фейсбуке сообщила о важном решении топонимической комиссии.

- И еще пара слов о принятых сегодня на топонимической комиссии решениях, - сообщили в мэрии. - Скверу имени А.А. Леонова, на пересечении Комсомольской – К. Маркса – Космонавта Леонова – Фестивальной аллеи все-таки быть.

В администрации напомнили, что «в законную силу решения топкомиссии вступают после утверждения их депутатами горсовета».

Добавим, в Калининграде школа № 21 и городская библиотека на проспекте Мира, 62 носят имя Алексея Леонова. На фасаде жилого дома в начале улицы Космонавта Леонова – огромный портрет нашего земляка. На проспекте Мира в 1980 году установлен памятный знак «Землякам-космонавтам». Он посвящен космонавтам – Леонову, Пацаеву, Романенко, Викторенко.

На памятной доске, посвященной Леонову, изображен барельеф космонавта и выбита надпись:

- Леонов Алексей Архипович. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. В 1953 году окончил калининградскую среднюю школу № 21, почетный гражданин города Калининграда. В 1965 году впервые в истории во время полета на корабле «Восход-2» вышел в открытый космос. Второй полет в космос совершил в 1975 году командиром советского корабля по программе «Союз-Аполлон».