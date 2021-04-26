Суд в Краснознаменске рассмотрит дело о краже золота на 750 тысяч рублей

Незнакомец тщательно планировал ограбление, но это его не спасло. Фото: Виктор Гусейнов

В Краснознаменске передано в суд уголовное дело о краже золотых изделий и денежных средств в размере 750 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Как установили сотрудники полиции, кражу с незаконным проникновением в дом жительницы одного из поселков совершил ранее судимый 37-летний гражданин, работавший таксистом.

- Перед совершением кражи мужчина провел подготовку — изучал, когда жильцы находятся дома, когда уходят, как надолго, - прокомментировали детали дела в полиции. - Выбрав подходящий момент, злоумышленник через кухонное окно проник в дом, обыскал помещения и совершил хищение денег и золотых изделий. После чего прыгнул в окно и побежал к машине, которую оставил на въезде в поселок.

В раскрытии преступления полицейским помог случайный свидетель.

- Свидетель, который обратил внимание на выпрыгнувшего из окна мужчину, сразу вызвал полицию, - отметили в пресс-службе. - В ходе опроса стало известно, что местные жители неоднократно замечали в поселке незнакомую машину. Полицейские установили госномер автомобиля, и по горячим следам подозреваемый был задержан в поселке Талпаки. Часть похищенного была сразу изъята.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд Краснознаменска.