Антон Алиханов объяснил решение не уходить на 10-дневные выходные

Этот май Калининград встретит в трудах. Фото: Александр Подгорчук

Вечером в понедельник, 26 апреля правительство Калининградской области объявило, что в период с 4 по 7 мая в регионе школы, детские сады, поликлиники и социальные учреждения будут работать в обычном режиме. Многим калининградцам это решение показалось крайне несправедливым и необоснованным.

- Верните выходные! – сообщения подобного содержания появились в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в Инстаграме. – Вся страна отдыхает, а мы – нет?

Спустя несколько часов на губернаторской странице появилось сообщение следующего содержания.

- Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина в России с 4 по 7 мая установлены нерабочие дни с правом работодателя самостоятельно выбирать режим работы организаций, - написал Антон Алиханов. - В связи с тем, что многие представители бизнеса и их сотрудники в праздничные дни продолжат работать, мы посчитали правильным не лишать их младших детей возможности быть в детских садах, а старших - спокойно закончить учебный год и подготовиться к итоговой аттестации и выпускным работам в школах. Также пациенты, записанные на приемы к врачу в период с 4 по 7 мая, смогут посетить медицинские организации, а плановые операции не будут переноситься. Социальные и иные услуги также будут оказываться в этот период региональными и муниципальными организациями. Региональные и муниципальные органы власти будут работать в обычном режиме.

Глава региона также напомнил, что «пандемия продолжается, но сегодня в регионе есть существенный запас вакцины и появилась возможность прививаться в передвижных комплексах».

- Скоро пункт вакцинации откроем и в «Балтия Молл». Чем быстрее мы сможем достичь коллективного иммунитета, тем быстрее снимем ограничения. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг или по телефону 122, - отметил Антон Алиханов.

Также губернатор порекомендовал работодателям и работникам за разъяснениями по оплате труда в период с 4 по 7 мая обращаться на сайт российского министерства труда.