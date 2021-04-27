В Калининградской области установлен особый противопожарный режим. Фото: Александр КАТЕРУША

В связи с повышением уровня пожарной опасности с 26 апреля на территории Калининградской области установлен особый противопожарный режим. Об этом говорится в приказе регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, он опубликован на портале правовой информации. Режим будет действовать до 24 мая.

-Требования такого режима подразумевают запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ, использование пиротехнических изделий на определенных территориях, например, в лесных массивах, лесопарках. В случае ухудшения обстановки муниципалитетами будет вводиться ограничение на посещения гражданами лесов, - говорится в приказе.

С начала года на территории Калининградской области зарегистрированы 753 пала травы на общей площади 947,839 га. Эта цифра на 30% превышает количество палов травы за аналогичный период прошлого года. За сутки с 24 по 25 апреля пожарно-спасательные подразделения МЧС России 11 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории Калининградской области.

- Пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 46 человек и 11 единицы техники, - отметили в пресс-службе Управления МЧС по Калининградской области.

Региональные власти отметили также, что в условиях действия особого противопожарного режима штрафы, установленные за нарушения требований пожарной безопасности, увеличиваются вдвое.

В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа

- на граждан в размере от 2 тыс. рублей до 4 тыс. рублей; - на должностных лиц - от 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей; - на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 30 тыс. рублей до 40 тыс. рублей; - на юридических лиц - от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей.

ВАЖНО!

В период действия особого противопожарного режима, такой меры административного воздействия, как предупреждение, не предусмотрено. Все нарушители будут подвергнуты штрафам. В случае наступления более тяжких последствий, определенных Уголовным кодексом РФ, нарушителям грозит уголовная ответственность.