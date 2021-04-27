Власти Калининграда ведут хронику ремонта путепровода на улице Киевской

Главная задача рабочих - привести в порядок швы путепровода. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда ведут «Хронику путепровода» на своем официальном сайте. Из данных за 24-26 апреля следует, что дорожники начали заполнять битумной мастикой деформационные швы на путепроводе на улице Киевской.

- На выходных мостовики провели бетонирование деформационных швов на крайней левой полосе ходом в центр, - говорится в отчете. - Пока бетон набирает нормативную прочность, выполняются работы по заполнению деформационных швов битумной мастикой.

Также продолжаются работы по изготовлению арматурных каркасов для ремонта следующих участков путепровода.