В Калининграде янтарный самородок-тяжеловес получил имя «Вербный»

Вот так выглядит "Вербный". Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

В минувшие выходные в Приморском карьере добыли янтарный самородок, его вес - 1130 граммов. Самородок получил название «Вербный» в честь христианского праздника - Вербное воскресенье, который отмечался 25 апреля.

Как сообщили в пресс-службе Калининградского янтарного комбината, по форме «Вербный» напоминает диск, отличает его и цветовая гамма - от карамельно-коричневого до огненно-желтого.

Специалисты отмечают, что это первый самородок в сезоне добычи янтаря, который стартовал 8 апреля, но второй с начала года.

Напомним, накануне Дня защитника Отечества вне сезона добычи был случайно обнаружен уникальный янтарный самородок весом 1 313 граммов. Тогда в честь праздника первый в 2021 году самородок получил название «Защитник Отечества».

Добавим, абсолютный рекорд по числу добытых за сезон самородков был установлен в 2020 году - 20 уникальных камней. Для сравнения: в 2017- 2019 годах - 17–18 камней.