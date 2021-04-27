В Калининграде стартовала первая в 2021 году поездка проекта «Мы-россияне»

Калининградцы отправились в Севастополь и Крым. Фото: СОЦСЕТИ

В Калининграде стартовала первая поездка этого года в рамках проекта «Мы - россияне». Об этом сообщает региональное агентство по делам молодежи.

- В субботу вечером ребята прибыли в город-герой Севастополь. Знакомство с богатой историей этих мест началось с посещения Малахова кургана, экскурсии в музей «Панорама обороны Севастополя 1854-1855 гг.» и обзорной экскурсии по городу. Также участники отправятся в Бахчисарай, Ялту и Балаклаву. В течение пятидневной поездки ребята посетят самые красивые и знаменитые места Крыма, - сообщают в агентстве.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией участниками проекта в этом году могут стать только совершеннолетние жители региона.

Перед вылетом все участники проекта прошли тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции.