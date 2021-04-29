В Светлогорске хотят построить еще одну канатную дорогу

Канатная дорога у вокзала в Светлогорске. Фото: Александр КАТЕРУША

Канатную дорогу в восточной части Светлогорска может построить инвестор, который займется возведением большого апартаментно-гостиничного комплекса на месте старого отеля «Русь». Информация об этом прозвучала на прошедшем в областном правительстве Градостроительном совете.

-Один из планов инвестора сделать в Светлогорске канатную дорогу, по аналогии с той, что есть возле вокзала Светлогорск-2. То есть открыть некий фуникулер или канатную дорогу. Есть вертикальная возможность по отметкам сделать это довольно комфортно, - говорит архитектор Вячеслав Генне.

Вячеслав Генне отметил, что в целом «восточная часть Светлогорска в сторону Пионерского очень активно развивается. Топонимически даже возникло понятие «Светлогорск-3».

Отметим, именно в восточной части Светлогорска находится старый, морально и физически устаревший отель «Русь». На его месте появится новый современный комплекс высотой 17 метров.