В Калининграде все-таки проведут ярмарку на острове Канта

О полной отмене ярмарки под названием «Неделя еды и музыки» (6+) пресс-служба Кафедрального собора сообщила два дня назад. Однако сегодня стало известно о том, что мероприятие все-таки состоится.

- В тесном сотрудничестве с министерством культуры мы нашли форму для организации «Недели еды и музыки», которая не нарушала бы действующих эпидограничений и не подвергала опасности жизнь и здоровье калининградцев и гостей города, - сообщили в Кафедральном соборе.

Программа праздника претерпела изменения – там теперь нет музыкальной составляющей, сценических выступлений и уличной анимации. Кроме того, необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Ярмарка будет проходить с 30 апреля по 10 мая.