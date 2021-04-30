Нашествие гигантов: в Преголе в центре Калининграда поймали еще одного огромного сома

. Фото: Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING

Удача подвернулась жителю Калининграда около 21.00 в среду. Фото-доказательство опубликовано в группе «Рыбалка в Калининграде - KONIGFISHING». Как сообщает дочь рыболова, вес сома составил 51 кг.

Это уже второй случай поимки огромной рыбины за эту неделю. Во вторник в Преголе возле набережной Трибуца калининградцы поймали сома весом около 25 кг.

В интервью «Комсомолке» руководитель Западно-Балтийского территориального управления федерального агентства по Рыболовству Александр Жуков посоветовал сначала отвезти пойманных сомов на анализы, прежде чем употреблять в пищу.