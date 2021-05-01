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Общество1 мая 2021 11:57

«Шопен – лох»: в Калининграде вандалы надругались над бюстом композитора

Ранее нападениям подвергался памятник философу Иммануилу Канту
Иван МАРКОВ
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На этот раз калининградские вандалы напали на Шопена

На этот раз калининградские вандалы напали на Шопена

Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде вандалы надругались над бюстом композитора Фридерика Шопена, установленного на перекрестке улиц Коммунальной и Разина. Неизвестные написали на нем маркером «Лох».

Напомним, в ноябре 2018 года вандалы облили розовой краской памятник Иммануилу Канту, и злоумышленников так и не нашли. Кроме того на «домике Канта» в поселке Веселовка Черняховского района в марте 2015 года журналисты обнаружили надпись «Кант – лох». В конце того же месяца полиция разыскала ее автора, им оказалась 17-летняя студентка педагогического вуза.