В 12 городов: Росавиация утвердила перечень субсидируемых маршрутов для Калининграда

Перечень субсидируемых авиамаршрутов для Калининграда на этот год. Фото: СОЦСЕТИ

Региональный министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина на своей странице в Фейсбуке сообщила детали утвержденного в Росавиации перечня субсидируемых маршрутов для Калининграда.

- Росавиация утвердила перечень субсидируемых авиационных маршрутов на калининградском направлении, - написала министр. - Новые маршруты в 2021 году - Брянск, Оренбург, Тюмень (полеты по данным маршрутам не выполнялись), Челябинск (полеты выполнялись, но не субсидировались). Ранее субсидировались в 2019 и 2020 годах - Белгород, Пермь, Псков, Краснодар, Воронеж, Петрозаводск, и Череповец, Ростов-на-Дону.

Евгения Кукушкина подчеркнула, что «это не субсидии пассажирам в виде каких-либо выплат».

- По этой программе субсидии получают авиакомпании из федерального и региональных бюджетов, - пояснила чиновник. - Считаю, что мы отлично сработали, так как в начале текущего года субсидировались только два авианаправления, но нам удалось убедить Росавиацию, теперь их - двенадцать

По предварительным оценкам, билеты на указанных направлениях будут стоить на 10-30% меньше.