Елена Бабура: не все муниципалитеты подходят ответственно к профилактике клещевых инфекций

Далеко не во всех муниципалитетах акарицидная обработка парков и скверов завершена в положенные сроки. Фото: Александр Подгорчук

Елена Бабура, руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, комментируя оперативную информациюи спобобы защиты от клещей, призвала муниципалитеты в ближайшие сроки завершить акарицидную обработку территори.

- В настоящее время вакцинации против клещевого боррелиоза не существует, поэтому профилактику клещевых инфекций могут обеспечить только комплексные меры, - подчеркнула Елена Бабура. - К таким мерам относятся акарицидные обработки, проведение которых на территории региона регламентировано Постановлением главного государственного санитарного врача по Калининградской области.

Глава ведомства напомнила муниципальным властям, что « с учетом раннего начала эпидемического сезона 1 этап акарицидных работ необходимо было завершить до апреля».

- Мы еженедельно мониторируем своевременность и полноту их проведения и, к сожалению, видим, что не все муниципалитеты подходят к профилактике клещевых инфекций ответственно. Завершить обработки и провести контроль их эффективности этим территориям необходимо в ближайшее время, - призвала глав городских округов Елена Бабура.

В отчете фигурируют Краснознаменский, Гвардейский, Славский городские округа, где акарицидная обработка проведена лишь на 30 процентов от плана.

Сообщается также, что далеко не во всех муниципалитетах должным образом от клещей защищены территории детских садов.