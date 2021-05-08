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Общество8 мая 2021 13:54

Во время пожара в Гвардейске найден труп 51-летнего мужчины

Обстоятельствами произошедшего занимается региональное управление СК
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка по факту найденного во время тушения пожара в Гвардейске тела мужчины.

- Следователи произвели осмотр места происшествия (хозпостройка около жилого дома на улице Калининградской. – Ред.). По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем. Личность погибшего установлена, им оказался 51-летний местный житель, - говорится в заявлении регионального управления СК. В пресс-службе ведомства отметили, что сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заверили в СК.

Ранее в региональном управлении МЧС отметили, что реагирование их службы было своевременным, огонь тушили 7 пожарных и две единицы техники.