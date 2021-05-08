В Калининграде в пассажирском автобусе из коляски выпал 11-месячный ребенок

В этом автобусе младенец выпал из коляски и получил телесные повреждения. Фото: УГИБДД Калининградской области

7 мая в Калининграде по улице 9 Апреля со стороны площади Василевского двигался пассажирский автобус «МЕРСЕДЕС 405» под управлением 52-летнего водителя. Из-за несоблюдения безопасной дистанции водитель допустил столкновение с автомобилем «Тойота».

- В результате произошло падение 11-месячного ребенка в салоне автобуса, который находился в детской коляске. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, - прокомментировали в региональном управлении ГИБДД.

Часом позже в тот же день в Светлогорске в направлении Калининграда двигался автомобиль «Хундай» под управлением 51-летнего водителя.

- В районе дома № 2 на Калининградском проспекте при выезде с прилегающей территории водитель совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая со слов водителя, внезапно выбежала на проезжую часть дороги, - отметили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП ребенок получила телесные повреждения.