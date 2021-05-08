Музей Мирового океана приглашает принять участие в акции «Гудок Победы»

9 мая в Калининграде прозвучит Гудок Победы. Фото: Музей Мирового океана.

Музей Мирового океана приглашает калининградцев и гостей города 9 Мая на набережную исторического флота для участия в акции «Гудок Победы». Об этом сообщает пресс-служба музея.

Планируется, что 9 мая 2021 года акция «Гудок Победы» в Музее Мирового океана пройдет по следующему сценарию (время местное):

В 11.45 для сотрудников музея будет дан сигнал «Большой сбор!»

В 11.55 по линиям трансляции прозвучит запись аудиосообщения о безоговорочной капитуляции Германии в исполнении диктора Всесоюзного радио Госкомитета СССР Ю.Б. Левитана.

В 12.00 музейные корабли дадут «Гудок Победы»!

- Наш святой долг - хранить память о беспримерном подвиге нашего народа, отстоявшего свое право на свободную, мирную жизнь, передавать историю доблести, любви к своей Родине и силы духа новым поколениям граждан страны. Будем помнить, какой ценой далась нашим дедам и прадедам Победа. Никто не забыт, ничто не забыто! – такими словами предваряют акцию в музее.