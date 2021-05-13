Рядом со скандальной овощной палаткой на Северном вокзале развернули нелегальную торговлю очками

Мэрия Калининграда уже несколько лет бьется с частной предпринимательницей Людмилой Соловьевой, которая держит овощную палатку на Северном вокзале и наотрез отказывается работать по общепринятым правилам. Сейчас, как пишет издание "Клопс.Ru", бизнесвумен предъявили ультиматум - до 31 мая она должна свернуть торговлю. Однако женщина уходить не собирается.

- Мне некуда деваться. Это мой единственный источник существования, - заявила Людмила Соловьева. - В мою поддержку собрано 300 подписей.

Мало того, накануне у Соловьевой появились сообщники. Рядом с ее палаткой в четверг утром были установлены стеллажи с солнцезащитными очками. Очевидно, что законных оснований для открытия новой торговой точки нет. Реакции мэрии Калининграда и правоохранительных органов пока не последовало.

Накануне, выступая в эфире радио "Комсомольская правда - Калининград" председатель комитета муниципального контроля Денис Белозеров заявил, что сотрудники комитета практически ежедневно осуществляют рейды по Калининграду. На начало мая уже составлено более 460 протоколов.