«Почему фонтан кривой»: Алиханов раскритиковал благоустройство парка в Правдинске

. Фото: Иван МАРКОВ

Губернатор Антон Алиханов, судя по всему, остался недоволен результатами работ по благоустройству парка в Правдинске. Об этом можно судить по комментарию, оставленному главой региона в Instagram.

- Кто-то может мне объяснить что это за амфитеатр в Правдинске? Там будут гладиаторы биться? – написал пользователь, опубликовав фотографию парка

- Пусть лучше объяснят, зачем деревья остолбовали и почему фонтан кривой, - прокомментировал публикацию губернатор.

Напомним, ранее Правдинск получил более 80 млн рублей на проект «Средневековый город-парк»