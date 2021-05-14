Суд оставил в силе приговор полицейским по делу о гибели в кипятке Иване Вшивкове

Сегодня Калининградский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы бывших полицейских Александра Иванова и Николая Плебуха. Обоих, напомним, признали виновными по делу о гибели задержанного Ивана Вшивкова. Мужчина скончался в ночь на 20 октября 2019 года от ожогов, которые получил, обварившись в кипятке в камере отдела полиции Московского района. Александру Иванову присудили 2 года, Николаю Плебуху - 2,6 в колонии общего режима

Оба осужденные попросили смягчить наказание. Сторона потерпевших, напротив, требовала предъявить экс-полицейским обвинение в совершении более тяжкого преступления — убийства

Коллегия Калининградского областного суда оставила приговор в силе.