В Гусеве обнаружили утонувших мужчину и женщину

Сегодня, 15 мая водолазы регионального Управления МЧС извлекли из реки Писса в черте города Гусев тела мужчины и женщины. Погибшими оказались 30-летняя местная жительница и 23-летний военнослужащий, которые утонули 5 мая.

- По данному факту следователями Черняховского межрайонного следственного отдела организована доследственная проверка. – сообщили в Управлении СКР по Калининградской области. - Видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на телах погибших обнаружено не было. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.