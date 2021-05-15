Общественники собирают деньги, чтобы спасти жизнь 16-летней калининградке

Благотворительный фонд «Берег Надежды» объявил о сбор средств для 16-летней Вики Петровой, которая 12 лет назад после экстренной операции по удалению опухоли головного мозга впала в кому, в которой провела больше 5 месяцев. Несмотря на пессимистические прогнозы зарубежных докторов, которые говорили, что девочка останется слепой, глухой и обездвиженной, Вика научилась ходить, смеяться и даже читать стихи, которые она учила в школе по программе для особых детей. Сегодня ей требуется очередная госпитализация в Новосибирск – именно там в свое время калининградке помогли вернуться к жизни, сделали несколько операций и наблюдают все эти годы. Планировалось, что Вика поедет на очередное обследование в Сибирь июле, но плановой госпитализации она не дождалась из-за проявившейся дисфункции шунтов. Отек мозга нарастает, девочка не может ходить, ее тошнит и снова может впасть в кому.

В Федеральном центре нейрохирургии Новосибирска (ФЦН Минздрава России) Вику ждут уже 18 мая. Операцию будет оплачиваться за счет бюджета, но на поездку в Новосибирск и обратно, а также на дополнительные обследования требуются еще150 тысяч рублей.

«Мы просим о помощи этой уникальной девочке, жизнь которой стала доказательством того, что человеку возможно все, - сообщили в фонде «Берег Надежды». – Интернет-ссылка на сбор - https://bereg-nadejdy.ru/nashi-detki/1747/.