Петербургские архитекторы закончили проектировать квартал у Дома Советов

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Бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург) завершило работу над архитектурным проектом квартала, который должен появиться на месте Дома Советов. Как рассказал «РБК Калининград» руководитель и основатель студии, архитектор Никита Явейн, проект уже передали заказчику — Корпорации развития Калининградской области. Публично о проекте застройки Явейн планирует рассказать на всероссийском фестивале «Архитектурное наследие», который пройдет в Калининграде с 24 по 26 июня.

Отметим, что первая презентация концепции обустройства территории вокруг Дома Советов состоялась в правительстве Калининградской области в начале апреля. По словам Никиты Явейна, разработчики концепции воплотили идею «современной территории со средневековой силуэтностью». Возле Дома Советов предлагается возведение разноуровневого комплекса зданий общественно-делового назначения, где разместятся правительство региона, мэрия, музейный комплекс, МФЦ, гостиницы, офисы. В нижние уровни комплекса встроят многофункциональные пространства (кафе, предприятия обслуживания, магазины). Предусмотрены зеленые и прогулочные зоны, видовые площадки.