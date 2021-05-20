Звезда «Холопа» Милош Бикович прокатился на вейкборде по Преголе под Калининградом

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Популярный актер Милош Бикович(«Холоп», «Отель «Элеон», «Магомаев») приехал в Калининград на съемки фильма «Хочу замуж». В перерыве Милош нашел время для своего любимого занятия и прокатился на вейкборде по Преголе.

«Выходной. Ни дождь, ни ветер, ни холод не могут меня остановить делать то, что я люблю, как например кататься на скейте, - написал Бикович на своей странице в Instagram. - Ну на скейте я вообще не катаюсь, но если бы это дело я любил, меня бы метеорологические условия не остановили».

Актер уточнил, что текст "никак не связан с фоткой, и сам по себе бессмысленный, но зато фотки мне кажутся интересными".

В фильме «Хочу замуж» Милош снимается вместе с российской актрисой Кристиной Асмус («Интерны», «Текст»). Подробности сюжета не раскрываются. Известно лишь, что Бикович и Асмус играют влюбленную пару, которая в конце концов, возможно, отправится под венец.

Организаторы съемок периодически ищут желающих сыграть в массовке. На сегодня, 20 мая, например, искали мужчин и женщин в возрасте 25-45 лет на роли прохожих.