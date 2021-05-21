Власти Калининградской области готовы поддержать открытие завода Tesla

Tesla уже попала в Калининград, но пока речь идет только о самих электромобилях. Фото: Александр КАТЕРУША

Сегодня американский миллиардер Илон Маск заявил о том, что уже скоро Tesla официально появится в России. По словам бизнесмена, его компания рассматривает возможность запустить производство электромобилей в нашей стране. Где именно откроется завод, пока неизвестно. Не исключено, что Tesla начнут выпускать в Калининградской области.

Руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков отметил, что организовать выпуск Tesla можно было бы на заводе «Автотор».

- Решение о развертывании дополнительных мощностей по сборке Tesla, безусловно, должны принимать компании "Автотор" и Tesla, - сказал Лысков. - Мы со своей стороны, безусловно, будем приветствовать такое решение, если компании договорятся. Поскольку это, несомненно, приведет к росту рабочих мест, которые явно будут заняты жителями Калининградской области.

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