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Звезды24 мая 2021 19:46

Звезда «Холопа» Милош Бикович сравнил погоду в Калининграде с настроением девушек

Актер продолжает публиковать фото из нашего города
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Instagram.com

Сербский актер Милош Бикович («Холоп», «Отель «Элеон») продолжает гостить в Калининграде, где вместе с Кристиной Асмус снимается в комедии «Хочу замуж». В свободное время Милош, судя по всему, охотно изучает город. Недавно, например, прокатился на вейкборде по Преголе

На днях Милош опубликовал на своей странице в Instagram фото с зонтом и посетовал на нашу капризную погоду.

«Не дай бог, чтобы настроение твоей девушки было постоянное, как погода в Калининграде», - в шутку подписал снимок актер.

Интересно, что Кристина Асмус в своем Instagram пока ни одной фотографии из Калининграда не опубликовала.

Культура