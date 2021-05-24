Звезда «Холопа» Милош Бикович сравнил погоду в Калининграде с настроением девушек

. Фото: Instagram.com

Сербский актер Милош Бикович («Холоп», «Отель «Элеон») продолжает гостить в Калининграде, где вместе с Кристиной Асмус снимается в комедии «Хочу замуж». В свободное время Милош, судя по всему, охотно изучает город. Недавно, например, прокатился на вейкборде по Преголе

На днях Милош опубликовал на своей странице в Instagram фото с зонтом и посетовал на нашу капризную погоду.

«Не дай бог, чтобы настроение твоей девушки было постоянное, как погода в Калининграде», - в шутку подписал снимок актер.

Интересно, что Кристина Асмус в своем Instagram пока ни одной фотографии из Калининграда не опубликовала.