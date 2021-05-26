Железная дорога опровергла информацию, что она является источником запаха газа в Калининграде

В среду, 26 мая, центр Калининграда заполонил неприятный запах. Источник в службе «112» сообщил, что воздух испортили цистерны с сжиженным газом, которые провезли по железной дороге.

Однако Калининградская железная дорога категорически опровергла эту информацию.

«Официально заявляю, что 26 мая с 8 часов утра и до настоящего времени на направлении Калининград-Сортировочный – Кутузово Новое – Гурьевск Новый осуществлялось движение только пригородных и одного грузового поезда с песком, проводка цистерн с сжиженным газом или другими нефтепродуктами сегодня не осуществлялась», - заявил начальник отдела корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги Александр Першин.