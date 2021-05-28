Поток абонентов Tele2 в Калининград на майских праздниках вырос на 39 %

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Tele2 выяснила, из каких регионов приезжали клиенты компании в Калининград на майских каникулах. В топ-3 вошли туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. В целом поток путешественников вырос на 39% в сравнении с майскими праздниками прошлого года.

Путешествия внутри страны стали главным трендом 2021 года. С 1 по 10 мая 2021 года абоненты Tele2 из других регионов активно посещали самый западный город страны. Больше всего клиентов приехало из Москвы. При этом поток москвичей вырос на 35%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте оказались петербуржцы. В этом году поток из Северной столицы вырос на 28%. Из Челябинска число путешественников увеличилось на 58%. Активно Калининград посещали также жители Кемерово, Омска, Архангельска, Мурманска и Нижнего Новгорода.

Меньше всех посещали Калининград абоненты Tele2 из Республики Марий Эл, Мордовии и Биробиджана. При этом в сравнении с прошлым годом поток туристов из этих регионов все равно вырос. Туристов из Марий Эл стало больше на 30%, из Мордовии – на 26%, из Биробиджана – на 50%.

Кроме того, туристы часто ездили и в районы Калининградской области: на майские каникулы туда отправилось в 25 раз больше абонентов Tele2, чем в прошлогодние праздники.

Неуклонно растет потребление мобильного интернета абонентами оператора. За эти майские праздники гости Калининградской области скачали в 3 раза больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года. Туристы в Калининграде и на курортах Балтийского моря могут легко делиться фотографиями и видео с помощью мобильного интернета Tele2, пользоваться навигационными и экскурсионными сервисами. Оператор планомерно развивает инфраструктуру связи в регионе. Общий объем инвестиций Tele2 в инфраструктуру связи Калининградской области за последние несколько лет превысил 1 млрд рублей, что позволило увеличить количество базовых станций в области на 70%.