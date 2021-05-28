Отравленную канализацией воду в Нижнем озере насыщают кислородом

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В Калининграде пытаются спасти живность Нижнего озера после того, как в водоем попали канализационные воды. Напомним, много мелкой рыбы погибло, крупные караси поднимались к поверхности и дышали кислородом, в это время местные жители ловили их сачками.

Власти решили обогатить воду пруда кислородом. Об этом журналистам в пятницу, 28 мая, рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

- Вчера был открыт обводной канал между Верхним и Нижним озером. То есть мы увеличили приток воды с Верхнего озера. Кроме того открыли каскад – вода, которая падает с высоты, насыщается кислородом. Почему не открыли раньше? Не получали разрешения от специалистов министерства экологии и природных ресурсов, которые делали забор воды.

По словам Елены Дятловой, скоро должен быть готов результат анализа воды, набранной в Нижнем озере.

- Еще до получения результатов анализа были высказаны предположения, что в воде Нижнего озера не хватает кислорода, что может пагубно сказаться на его биологических ресурсах, – сказала глава.

Елена Дятлова отметила, что если после анализа выяснится, что в воде по-прежнему не хватает кислорода, то будут приниматься «другие технические решения».

- Консультируемся с Калининградским техническим университетом. В настоящий момент и «Водоканал», и «Гидротехник» постоянно мониторят ситуацию с хозбыт и ливневой канализацией, с выбросами и водовыпусками напротив озера, - сказала глава администрации. – Кто ответит? Знаю, что уже подключилась прокуратура, потому что соответствующий запрос направлен. Эти структуры сообщат о том, кто ответит.