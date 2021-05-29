Дым столбом: По Калининграду впервые проехал ретропоезд с туристами

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в субботу, 29 мая, состоялся первый рейс туристического ретропоезда. Паровоз отправился по маршруту Калининград - Полесск - Советск - Калининград, который назван «Дорогой первых переселенцев».

Ретропоезд 1951 года постройки, эффектно дымя, прошел по центру Калининграда, миновав Северный вокзал. Корреспондент «Комсомолки» снял поезд на видео.

Ранее сообщалось, что 72 места в вагоне были забронированы за два дня.

Места в ретропоезде бронируют и туристы, и местные жители.

Интересно, что обычный взрослый билет анонсировался по цене 2900 рублей. Для пенсионеров по возрасту и студентов - 2700 рублей. 2500 рублей - дети от 3 до 16 лет (до 3 лет бесплатно). Собственно, за эти цены и выкупили все билеты. А вот билеты на следующий рейс обойдутся уже в 3200 рублей за взрослого человека.

Путешествие на ретропоезде займет практически весь день - с 10 до 21 часа. В каждом городе, где остановится паровоз, будут организованы экскурсии.