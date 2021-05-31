В Черняховске задержали сына депутата, избившего 14-летнего подростка

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

Сегодня стало известно о том, что в Черняховске задержан сын депутат городского округа Сергея Харитонова. Напомним, на прошлой неделе в соцсети попала запись, на которой видно, как молодой человек жестоко избивает 14-летнего подростка.

В пятницу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). 17-летнего сына Сергея Харитонова задержали и поместили в изолятор временного содержания. Об этом порталу klops.ru сообщил сам депутат. Сегодня суд должен избрать меру пресечения.

- Я лично ездил к родителям этого ребенка и принес свои самые искренние извинения. Я заверил их, что готов оказать всю возможную помощь для его лечения и скорейшего выздоровления, - рассказал Сергей Харитонов. - Я очень переживаю по поводу его здоровья, и по поводу этого происшествия с участием моего сына. Мне стыдно за эту ситуацию.