Сына депутата из Черняховска обвинили в покушении на убийство 14-летнего подростка

17-летнему сыну депутата Черняховского городского округа Сергея Харитонова предъявлено обвинение. Напомним, в субботу, 22 мая, молодой человек жестоко избил знакомого 14-летнего подростка. Шумиха поднялась только после того, как запись драки попала в соцсети.

- По версии следствия, между несовершеннолетними произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой 17-летний обвиняемый повалил на землю 14-летнего оппонента и нанес потерявшему сознание школьнику множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Подбежавшие прохожие пресекли противоправные действия нападавшего, - сообщали в пресс-службе регионального СК.

С учетом установленных следователями обстоятельств сыну депутата предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.