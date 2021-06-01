В МегаФоне рассказали, какие мультфильмы предпочитают юные калининградцы

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Маленькие поклонники онлайн-кинотеатров чаще смотрят мультсериалы российских аниматоров, а вот среди полнометражных мультфимов выбирают работы американских студий. В Международный день защиты детей специалисты оператора проанализировали, какой контент сервиса МегаФон ТВ популярен у подрастающих абонентов.

Первое место по числу просмотров среди мультсериалов заняла семейная сага «Три кота»*, второе – история о приключениях единственного мальчика в семье и его десяти сестер «Мой шумный дом», третье – неувядающая классика «Маша и Медведь». А вот популярные во многих других регионах страны злоключения домовенка «Буба» добрались лишь до девятого места.

В «полном метре» победу одержал американский мультипликационный фильм студии PIXAR «Душа» – получившая «Оскар» история о том, как джазмен Джо и Душа вместе ищут смысл жизни. На втором месте – «Семейка Крудс: Новоселье» от DreamWorks про пещерных людей, тройку замыкает российский мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника»**.

В категории «кино для всей семьи» в топ-3 попали сказки «Последний богатырь: Корень зла»** и «Последний богатырь»** – о приключениях современного москвича Ивана в волшебном Беломорье. Также для семейных киновечеров жители региона выбирали «Том и Джерри» с Хлоей Мориц в главной роли.

В целом же калининградские пользователи сервиса МегаФон ТВ не так часто зовут к цифровым экранам малышей: на детский контент приходится лишь 7% от общего числа просмотров. Мультфильмы жители края предпочитают смотреть по выходным.

Коллекция МегаФон ТВ насчитывает более тысячи детских фильмов и мультсериалов, которые можно смотреть на любых цифровых устройствах – от смартфона до SmartTV. Пользователям тарифной линейки #БезПереплат на сервис предоставляется безлимитный трафик.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.

*доступно в сервисе more.tv на МегаФон ТВ

**доступно в сервисе START на МегаФон ТВ