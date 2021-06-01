В Калининграде для фильма с Кристиной Асмус ищут актеров на роли парапланеристов

В Калининградской области продолжаются съемки комедии «Хочу замуж». Главные роли играют сербский актер Милош Бикович («Холоп», «Лед», «Балканский рубеж», «Отель «Элеон») и Кристина Асмус («Интерны», «Елки», «Китобой»).

Очередной съемочный день намечен на 3 июня, четверг. К этой дате ищут красивых мужчин и женщин спортивного телосложения на роли парапланеристов.

Как сообщается в группе «Съемки в кино Калининград», актеры нужны в возрасте от 22 до 35 лет.

«Будет крутая сцена с летающими парапланами и главными героями», - пообещали организаторы съемок.

Напомним, со съемками фильма «Хочу замуж» связана громкая история. Актер Милош Бикович прокатился по территории Куршской косы на квадроцикле и теперь ему грозит штраф.