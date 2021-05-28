Милоша Биковича хотят оштрафовать за езду на квадроцикле на Куршской косе

Ролик за один день набрал 580 тысяч просмотров и более 1800 комментариев. Фото: Instagram.com

В Калининградской области продолжаются съемки комедии «Хочу замуж». Главные роли играют сербский актер Милош Бикович («Холоп», «Лед», «Балканский рубеж», «Отель «Элеон») и Кристина Асмус («Интерны», «Елки», «Китобой»).

Очередную локацию для работы съемочная группа нашла на территории Куршской косы. В национальном парке сняли несколько сцен. И, может быть, об этом никто бы и не узнал, если бы не видео, которое Милош Бикович опубликовал на своей страничке в Инстаграме. На кадрах записи видно, как актер едет на квадроцикле и забавно кривляется.

«Когда пытаюсь сделать селфи на квадроцикле...» - подписал видео Милош. Ролик за один день набрал 580 тысяч просмотров и более 1800 комментариев, которые в основном состоят из смеющихся и рыдающих от веселья смайликов. Есть и более осмысленные отзывы: «Милош, вы прекрасны!» или «Берегите свою умненькую голову!» Словом, поклонники от шуточного ролика остались в восторге. Чего не скажешь про руководство национального парка.

Закатывать глаза и трясти щеками никто не запрещает, но гонять по дюнам на квадрике нельзя. Даже если ты популярный актер.

- Мы будем проводить расследование и выясним, на какой территории парка он ехал, - сказал «Комсомолке» директор национального парка Анатолий Калина. - Мы взяли это на контроль после того, как нам было сообщено о данном нарушении. После расследования будет применено административное наказание. В любом случае будет составлен протокол - есть видео. Будем разбираться, кто его вез и как это происходило.

Остается, правда, не совсем понятно, где на Куршской косе Бикович взял квадроцикл. Задается этим вопросом и руководитель нацпарка.

- Проката квадроциклов у нас нет. Он мог у кого-то арендовать, с кем-то поехать, мог привезти с собой. Когда расследование будет завершено, мы обязательно сообщим, какое наказание понес этот человек, - пообещал директор национального парка.

Кристина Асмус, которая тоже снималась на косе в эти дни, квадроциклу предпочла пешие прогулки. Конечно, она все тоже фиксировала на видео для Инстаграма.

«Во время своего обеда, часового перерыва, я не поехала на базу, не пошла в свой душный вагончик, а осталась на косе и провела час на прекрасном воздухе. Потом начался дождик, мы всей нашей небольшой группкой прятались в малюсенькой палаточке. Блин, романтика! Вот сейчас иду уже минут десять, наверное, пешком, птички поют, хорошо», - рассказала Кристина в соцсетях.

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