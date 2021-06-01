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Здоровье1 июня 2021 19:35

В Калининградской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Николай Литвинов
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Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, продлили еще на месяц.

- Предыдущие ограничения закончились и автоматически продлеваются еще на месяц, — сообщил порталу klops.ru руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

Напомним, что Роспотребнадзор предложил запретить на две недели все массовые мероприятия в Калининградской области. Свое предложение ведомство уже отправило в правительство. Обсуждать новую меру планируют на ближайшем заседании оперативного штаба.