В Калининградской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, продлили еще на месяц.

- Предыдущие ограничения закончились и автоматически продлеваются еще на месяц, — сообщил порталу klops.ru руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

Напомним, что Роспотребнадзор предложил запретить на две недели все массовые мероприятия в Калининградской области. Свое предложение ведомство уже отправило в правительство. Обсуждать новую меру планируют на ближайшем заседании оперативного штаба.